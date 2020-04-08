В среду, 8 апреля, умерла Линда Трипп, предавшая огласке интимные отношения 42-го президента США Билла Клинтона и Моники Левински.

Как сообщает DailyMail, Линда Трипп умерла в больнице – рядом с ней находились её муж и дочь. Причиной стал рак молочной железы, который у неё обнаружили 18 лет назад. Как рассказала её подруга Дайан Спредбери, Линда умерла с улыбкой на лице.

"Мы много раз обсуждали смерть и говорили об этом, когда она столкнулась с раком молочной железы 18 лет назад. Она не боялась этого", – поделилась Дайан.

Линда Трипп с детьми DailyMail

О смерти Трипп высказалась в соцсетях и сама Моника Левински. Она сказала, что несмотря на всё, что между ними было, женщина продолжала надеяться на выздоровление Линды.

"Я не могу себе представить, насколько это трудно для ее семьи", – написала она.

Как известно, Линда Трипп работала в Белом Доме и дружила с Моникой Левински. В 1998 году началось следствие по делу о домогательствах Клинтона. Тогда Трипп разговорила Левински и тайно записала её рассказы об интимной связи с президентом на пленку. После эти сведения она передала правоохранителям.

Линда Трипп DailyMail

Расследование этого дела привело к попытке импичмента Клинтона с последующим оправданием по всем пунктам обвинений – дача ложных показаний и препятствование правосудию. В отношении Клинтона было вынесено решение о неуважении к суду. Его лицензия на юридическую практику в Арканзасе была приостановлена, а затем он был лишён права выступать в качестве адвоката в Верховном суде США.Клинтон также был оштрафован на $90000 за дачу ложных показаний.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробную историю скандала, получившего название "Моникагейт".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!