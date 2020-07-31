В США умерла первая собака, подхватившая коронавирус

В Нью-Йорке (США) скончалась немецкая овчарка по кличке Бадди. Она стала первой в стране с диагнозом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает National Geographic, предполагается, что пес заразился от своего хозяина Роберта Махони.

В середине апреля семилетний Бадди стал тяжело дышать и терять вес, у него появился насморк. Изначально ветеринары не хотели делать ему тест, поскольку скептически относились к возможности, что собаки могут заболеть коронавирусом, а нескольких больницах тест не смогли сделать. Пса лечили антибиотиками.

В июне диагноз подтвердился, а затем состояние здоровья собаки ухудшалось: Бадди стало трудно ходить, начались проблемы с мочеиспусканием, появилась кровь в моче. 11 июля хозяева обнаружили его еле живого на кухне, а из его носа и рта шла кровь. После консультации с ветеринаром пса решили усыпить.

Предполагается, что у собаки была лимфома. Ветеринары считают, что симптомы, которые проявлялись у нее, могли быть связаны с раком. При этом неизвестно, как на это повлиял коронавирус.

Издание отмечает, что в США коронавирус подтвержден менее чем у 25 животных.

Как сообщал OBOZREVATEL в Британии впервые коронавирус подтвердили у кошки. Она могла заразиться от своих хозяев.