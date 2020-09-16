Умер отец основателя Microsoft Билл Гейтс старший

Отец основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса – Билл Гейтс старший умер в США в возрасте 94 лет.

Об этом 15 сентября сообщил его сын на своей странице в Instagram. Причиной смерти стала болезнь Альцгеймера, уточнило издание The New York Times.

"Смерть моего отца – огромная потеря для нашей семьи и многих людей, с жизнями которых он был связан. Папа прожил долгую и наполненную смыслом жизнь. Я никогда не переставал учиться у него мудрости, доброте и смирению... Как я уже много раз говорил, мой отец был настоящим Биллом Гейтсом. Он был всем, к чему я стремлюсь", – написал сын умершего.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, основатель Microsoft и филантроп Билл Гейтс заявил, что намерен инвестировать в разработку вакцины против малярии, поскольку мир уже скоро может столкнуться с эпидемией, похуже COVID-19.

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