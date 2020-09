В США умер историк и "крымнашист" Стивен Коэн: что говорил о войне в Украине

В США умер американский историк, профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов Стивен Коэн, который был сторонником политики президента России Владимира Путина и аннексии Крыма.

По словам родственников, причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает The New York Times. Коэну был 81 год.

Историк написал десяток книг и множество статей для The Nation, The New York Times и других изданий. Он свободно говорил по-русски и часто посещал Россию.

Комментируя правление главы РФ, Коэн называл его подход к войне в Украине, аннексии Крыма и поддержке сепаратистов на Донбассе реакцией на агрессивное поведение США, которые поддержали свержение экс-президента Украины Виктора Януковича. Историк также утверждал, что демонизация Путина является препятствием для рационального мышления и алиби для отсутствия политики. Критики Коэна называли его взгляды на роль России в событиях в Украине ложными.

Смерть историка в своем Telegram прокомментировала российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Назвав его своим другом, она вспомнила, как Коэн предсказал ей "возвращение" Крыма России.

"Американец, еще лет десять назад уверенно сказавший мне как-то за ужином, что, возможно, не при его, но точно при моей жизни Крым вернется в Россию, а Украина разделится на две страны", – написала пропагандистка.

Симоньян прокоментировала смерть Коэна, вспомнив его слова об аннексии Крыма. Telegram Маргариты Симоньян

Коэн родился в Кентукки в 1938 году. Изучать историю СССР он начал в 1960-х годах в университете Индианы под руководством советолога Роберта Такера. Также исследовал вопросы большевистской революции 1917 года, правления Иосифа Сталина, события, связанные с распадом СРСР и правлением Путина.

Бывая в России, Коэн поддерживал контакты с интеллектуальной элитой, представителями правительства и компартии. В Москве подружился с последним советским лидером Михаилом Горбачевым. Впоследствии Коэн стал одним из горячих сторонников последнего руководителя СССР.

