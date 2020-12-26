В США у привитого вакциной Moderna впервые проявилась аллергия
В США впервые выявили острую аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса (COVID-19) компании Moderna.
Как пишет The New York Times, в минувший четверг врачу в Бостоне, штат Массачусетс, ввели вакцину в одной из местных больниц, а спустя несколько минут у него проявилась аллергия.
В результате его пришлось поместить в отделение экстренной помощи и ввести противоаллергический препарат. Сейчас медик чувствует себя хорошо.
В компании Moderna заявили, что внимательно изучат инцидент, но не готовы комментировать "единичный случай проявления аллергической реакции".
Как сообщал OBOZREVATEL:
спустя сутки после вакцинации против коронавируса у двоих сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании возникла аллергическая реакция на препарат от Pfizer.
Из-за этого Агентство по контролю за лекарствами и продуктами здравоохранения (MHRA) рекомендовало не делать прививку тем, кто является аллергиком.
Также известно, что острая реакция на прививку от коронавируса возникла у медиков в США. К примеру, два таких случая были зафиксированы в штате Аляска.
При этом вакцина Pfizer вызывает больше аллергических реакций, чем остальные препараты.
Специалисты утверждают, что вакцины от других болезней также могут провоцировать аллергические реакции, но это явление не является частым.