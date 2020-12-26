В США у привитого вакциной Moderna впервые проявилась аллергия

В США впервые выявили острую аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса (COVID-19) компании Moderna.

Как пишет The New York Times, в минувший четверг врачу в Бостоне, штат Массачусетс, ввели вакцину в одной из местных больниц, а спустя несколько минут у него проявилась аллергия.

В результате его пришлось поместить в отделение экстренной помощи и ввести противоаллергический препарат. Сейчас медик чувствует себя хорошо.

В компании Moderna заявили, что внимательно изучат инцидент, но не готовы комментировать "единичный случай проявления аллергической реакции".

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