В США у привитого вакциной Moderna впервые проявилась аллергия

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
4,4 т.
В США впервые выявили острую аллергическую реакцию на вакцину Moderna

В США впервые выявили острую аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса (COVID-19) компании Moderna.

Как пишет The New York Times, в минувший четверг врачу в Бостоне, штат Массачусетс, ввели вакцину в одной из местных больниц, а спустя несколько минут у него проявилась аллергия.

В результате его пришлось поместить в отделение экстренной помощи и ввести противоаллергический препарат. Сейчас медик чувствует себя хорошо.

В компании Moderna заявили, что внимательно изучат инцидент, но не готовы комментировать "единичный случай проявления аллергической реакции".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • спустя сутки после вакцинации против коронавируса у двоих сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании возникла аллергическая реакция на препарат от Pfizer.

  • Из-за этого Агентство по контролю за лекарствами и продуктами здравоохранения (MHRA) рекомендовало не делать прививку тем, кто является аллергиком.

  • Также известно, что острая реакция на прививку от коронавируса возникла у медиков в США. К примеру, два таких случая были зафиксированы в штате Аляска.

  • При этом вакцина Pfizer вызывает больше аллергических реакций, чем остальные препараты.

  • Специалисты утверждают, что вакцины от других болезней также могут провоцировать аллергические реакции, но это явление не является частым.

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