В США у белки обнаружили бубонную чуму: власти обратились к населению

Юрий Сергиенко Мир 00:58, 15.07.2020

В городе Моррисон американского штата Колорадо у белки обнаружили бубонную чуму.

Представители здравоохранения заявили, что это первый подобный случай в округе Джефферсон, пишет The Hill.

В связи с этим местным жителями рекомендовали убрать кормушки возле домов и мусор во дворах, а также не кормить диких животных и не контактировать с их трупами.

Кроме того, власти посоветовали не выпускать домашних животных на улицу, чтобы они не принесли чуму домой.

Чума может передаваться людям через зараженных блох или питомцев. Собаки менее восприимчивы к инфекции, однако кошки могут умереть от нее.

При этом медики считают, что при соблюдении мер предосторожности риск заражения или вспышки заболевания крайне малы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Монголии от бубонной чумы умер 15-летний подросток. Он съел мясо сурка, который был переносчиком бубонной чумы.

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