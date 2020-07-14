В США третий день пылает корабль ВМС: пострадали уже почти 60 человек

Карина Бондаренко Мир 12:36, 14.07.2020

В США третий день не могут потушить огонь на борту десантного корабля "Боном Ричард". По состоянию на утро 14 июля количество пострадавших возросло до 59 человек.

Об этом сообщили на странице Военно-морского командования США в Twitter. При пожаре пострадали 34 моряка и 23 гражданских (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Огонь продолжает гореть во многих отсеках корабля, он сильно повредил мостик и мачту. Для тушения используются пожарные суда и вертолеты. Отмечается, что из-за поступления воды на борт произошла осадка корабля.

Пожар не могут потушить третий день
Naval Surface Forces в Twitter
Для тушения используются пожарные суда
Naval Surface Forces в Twitter
Пожар не могут потушить третий день
Naval Surface Forces в Twitter
Причина возгорания неизвестна
Naval Surface Forces в Twitter
На пожаре пострадали уже 59 человек
Naval Surface Forces в Twitter
Пост Naval Surface Forces в Twitter
Пост Naval Surface Forces в Twitter
Пост Naval Surface Forces в Twitter

Как писал OBOZREVATEL ранее, в США не могут потушить корабль ВМС. На его борту находятся тысячи тонн топлива.

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Мир

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