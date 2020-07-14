В США третий день пылает корабль ВМС: пострадали уже почти 60 человек

В США третий день не могут потушить огонь на борту десантного корабля "Боном Ричард". По состоянию на утро 14 июля количество пострадавших возросло до 59 человек.

Об этом сообщили на странице Военно-морского командования США в Twitter. При пожаре пострадали 34 моряка и 23 гражданских (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Огонь продолжает гореть во многих отсеках корабля, он сильно повредил мостик и мачту. Для тушения используются пожарные суда и вертолеты. Отмечается, что из-за поступления воды на борт произошла осадка корабля.

Пожар не могут потушить третий день Naval Surface Forces в Twitter

Для тушения используются пожарные суда Naval Surface Forces в Twitter

Пожар не могут потушить третий день Naval Surface Forces в Twitter

Причина возгорания неизвестна Naval Surface Forces в Twitter

На пожаре пострадали уже 59 человек Naval Surface Forces в Twitter

Пост Naval Surface Forces в Twitter

Пост Naval Surface Forces в Twitter

Пост Naval Surface Forces в Twitter

Как писал OBOZREVATEL ранее, в США не могут потушить корабль ВМС. На его борту находятся тысячи тонн топлива.