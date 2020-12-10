В США сын Байдена попал под следствие из-за налоговых преступлений

Сын избранного президента США Джо Байдена Хантер сказал, что против него ведется следствие из-за налоговых преступлений.

Как сообщает ВВС, следствие ведется федеральной прокуратурой штата Делавэр. Байден-младший отметил, что узнал о расследовании только 8 декабря.

По его словам, он воспринял это дело "очень серьезно", но уверен, что "объективный обзор" покажет, что он вел свои дела "законно и надлежащим образом".

Команда избранного главы Белого дома сообщила, что Байден "очень гордится своим сыном". В заявлении говорится, что Хантер "преодолел трудные испытания, включая жестокие личные нападения последних месяцев, только чтобы стать сильнее".

Напомним, что ранее адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обвинил Хантера Байдена в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней девочке.

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