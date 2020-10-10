В США священник устроил оргию с двумя женщинами прямо на алтаре. Фото

В американском штате Луизиана священник католической церкви занялся сексом с двумя женщинами прямо на алтаре.

Инцидент произошел 30 сентября. Трэвиса Кларка застал случайный прохожий, пишет New York Post (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Мужчина рассказал, что поздно вечером увидел, как в церкви горит свет и решил заглянуть внутрь. Там он увидел полуобнаженного священника, который занимался сексом с женщинами, одетыми в корсеты и сапоги на высоких каблуках.

При этом на алтаре висело сценическое освещение и секс-игрушки. Также на штативе был телефон, который записывал все происходящее.

Очевидец вызвал полицию. Священника, а также 41-летнюю Минди Дискон и 23-летнию Мелиссу Ченг, арестовали и обвинили в непристойном поведении. Позднее Кларка отстранили от службы.

Как выяснилось, Дискон является порноактрисой. За день до происшествия она написала в соцсетях, что едет "осквернять дом Божий".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне на Хохловской площади Москвы пара занялась публичным сексом в окружении людей с камерами.