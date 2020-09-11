В США свирепствуют лесные пожары: в огне 12 штатов, более 20 погибших

В США масштабные лесные пожары на западе страны привели к гибели по меньшей мере 23 человек, еще больше 10 считаются пропавшими без вести.

Помимо этого, более полумиллиона человек вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от стихии. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные власти и спасательные службы.

"Беспрецедентные погодные условия привели к возникновению чрезвычайной ситуации с лесными пожарами в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне и других штатах", – заявили в Национальном межведомственном пожарный центре, базирующийся в штате Айдахо.

По состоянию на 11 сентября более 100 пожаров, раздуваемых необычно жарким суховетом, распространились на 12 западных штатов. При этом Орегон, Калифорния и Вашингтон пострадали больше всего – в некоторых огонь уничтожил целые города. По данным пожарного центра, згорело около 1,7 миллиона гектаров территории.

Масштабные пожары охватили 12 штатов США

Губернаторы штатов отмечают, что точное количество жертв стихии еще не известно, хотя пока подтверждены данные о 19 погибших в Калифорнии, трех – в Орегоне и одном – в Вашингтоне.

Орегон

Вечером 10 сентября Управление по чрезвычайным ситуациям штата подтвердило последние данные об эвакуации, которая составляет более 10% от 4,2 миллиона населения региона.

Чиновники создали 19 временных убежищ по всему штату Орегон для людей, спасающихся от пожаров. Подчеркивается, что приютам для эвакуации было предложено принять "политику предотвращения распространения COVID-19" – власти должны попытаться создать общежития вместимостью менее 50 человек.

Оранжевое свечение от пожаров в районе залива Сан-Франциско, Калифорния

Среди эвакуированных есть более 1300 заключенных, в основном женщин, из тюрьмы в Уилсонвилле, которой, по словам официальных лиц, угрожает усиление двух пожаров.

Кроме того, среди жертв в Орегоне – 12-летний мальчик и его бабушка, которые погибли в результате пожара в 110 км к югу от Портленда. Они задохнулись в своей машине, пытаясь спастись от огня. Мать ребенка получила серьезные ожоги.

Пожар у озера Шейвер, округ Фресно, Калифорния

Вашингтон

Власти штата сообщают о трагической гибели годовалого мальчика. Его вместе с родителями (находятся в критическом состоянии) охватили дым и пламя, когда они пытались спастись от крупнейшего лесного пожара штата в северном округе Оканоган.

Пожар также уничтожил большинство домов в восточном городе Малден. Там правоохранители бегали по улицам, призывая жителей спасаться от приближающего пламя.

Снимок от аппарата DSCOVR, на котором хорошо заметна густая дымовая пелена от пожаров у побережья Калифорнии. NASA

Калифорния

В окруеге Бьютт к северу от Сакраменто за последние два дня обнаружили 10 погибших. При этом есть опасения, что количество жертв вырастет, поскольку 16 человек во всем штате остаются пропавшими без вести.

В Калифорнии около 64 000 человек получили приказ об эвакуации, а 14 000 пожарных тушили 29 крупных очагов огня. Отмечается, что только в этом году произошло уже шесть из 20 крупнейших пожаров в истории штата.

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