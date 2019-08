В США стрелок устроил кровавую бойню и забаррикадировался: ранены 7 полицейских

В США на севере Филадельфии (район Найттаун) семеро полицейских получили ранения в результате перестрелки с преступником.

Стрельба произошла недалеко от кампуса Центра медицинских наук Темплского университета, передает CNN. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Капитан городской полиции Секу Кайнбрю сообщил, что полицейские прибыли на место стрельбы по вызову, связанному с операцией по пресечению торговли наркотиками.

Стрелок забаррикадировался в здании, пока неизвестно, действует ли он один. Правоохранители допускают, что у него есть сообщники.

Выяснилось также, что злоумышленник, открывший стрельбу по полицейским, вел прямую трансляцию в Facebook.

На место уже прибыли отряды спецназа на случай, если будет дана команда штурмовать здание.

Here’s a bird’s eye view of the alleged Philadelphia shooter being put in a police car. Yeah, it’s him. pic.twitter.com/dwB9Uzrqzr

BREAKING: At least 6 officers have been shot after police responded to a report of shots fired in the Nicetown section of Philadelphia. The situation is ongoing. pic.twitter.com/66XZOpaJhp