В США сторонники и противники Трампа устроили столкновения

В штате Вашингтон 12 декабря произошли столкновения между сторонниками и противниками действующего президента США Дональда Трампа. Несколько человек получили ножевые ранения, а десятки были арестованы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на отдел по связям с общественностью Департамента полиции округа Колумбия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что большие группы протестующих и контрпротестующих еще с утра субботы собрались у здания Верховного суда и на Freedom Plaza, выступая против результатов президентских выборов. Акция получила название "Остановить воровство", большинство людей на ней не были в масках.

Уже вечером в субботу в местные больницы доставили восемь человек из зоны протеста. Среди них: четыре пострадавших с ножевыми ранениями, которые находились в критическом состоянии, а также двое полицейских с не опасными для жизни травмами и двое человек с легкими травмами.

Также в мэрии Вашингтона сообщили, что в ходе столкновений копы арестовали не менее 23 человек.

В частности, шесть протестующих были арестованы за нападение на сотрудников полиции, 10 – за простое нападение, четверо – за массовые беспорядки, двое – за пересечение линии полиции и один – за хранение запрещенного оружия (электрошокер).

На видео, распространенных в социальных сетях, видно, что на протесте в Вашингтоне часто происходили драки и мелкие потасовки, но большие собрания в основном носили мирный характер.

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