В США сторонник идеи плоской Земли разбился на самодельной ракете

В пустыне около города Барстоу в Калифорнии (США) разбился при попытке совершить полет на самодельной ракете американец Майкл Хьюз, известный по прозвищу Безумный Макс.

Несчастный случай произошел 22 февраля во время запуска аппарата для съемок передачи на Science Channel. Об этом сообщается в Twitter телеканала (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Хьюз собирался подняться на ракете, работающей на паровом двигателе, на высоту около 1,5 км.

"Его мечтой было осуществить этот запуск, и команда Science Channel находилась на месте для того, чтобы запечатлеть путешествие", – говорится в сообщении.

Видео запуска и крушения ракеты опубликовано в Twitter журналиста Джастина Чепмана. Он тоже заявил, что Хьюз трагически умер.

Со своей стороны власти подтвердили гибель человека после того, как ракета потерпела крушение, но при этом в своем заявлении не упомянули Безумного Макса.

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md