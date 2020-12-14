В США стартовала вакцинация от коронавируса: кто первым получил препарат. Фото и видео

В США в понедельник, 14 декабря, стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.

Первым человеком, получившим ее, стала медсестра из Нью-Йорка Сандра Линдси, пишет DailyMail. Процедуру, за которой наблюдал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, транслировали в прямом эфире (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Женщина отметила, что прививка от COVID-19 ничем не отличалась от любой другой. "Надеюсь, что это положит начало конца тяжелого периода в нашей истории", – сказала Линдси.

Также начало кампании прокомментировал президент США Дональд Трамп.

"Введена первая вакцина. Поздравляю США и мир", – написал он в Twitter.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение вакцин от коронавируса двух компаний Pfizer и BioNTech.

По данным на 14 декабря, в США зафиксировано 16,7 млн случаев заражения COVID-19. При этом 9,7 млн пациентов выздоровели и 306 тысяч скончались.

Напомним, что компания Pfizer отправила первую партию вакцины от COVID-19 в американские штаты 13 декабря. 14 декабря препарат должны были доставить в 145 медицинских учреждений, 15 декабря – в 425 и 16 числа – в 66.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря Канада получила первую партию вакцины от компаний Pfizer и BioNTech.