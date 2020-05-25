В США сравнили пандемию COVID-19 с катастрофой в Чернобыле

Тимур Григоренко Мир 05:57, 25.05.2020 Обновлено: 05:57, 25.05.2020

Сокрытие Китаем информации о вспышке коронавируса (COVID-19) сравнимо с реакцией СССР на катастрофу на Чернобыльской АЭС.

Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен, передает The Hill.

"Это был вирус, выпущенный Китаем. Было сокрытие информации… Неважно, были ли это местные чиновники или коммунистическая партия Китая, это было сокрытие, и в конце концов мы доберемся до сути", – сказал он.

COVID-19 в США

О'Брайен рассказал, что Штаты намерены создать собственную вакцину против COVID-19. При этом он не исключил возможность шпионажа Китаем и даже попыток похитить вакцину.

"Мы собираемся сначала разработать вакцину. Но есть информация, что китайцы были вовлечены в шпионаж, чтобы попытаться найти исследования и технологии, которые мы используем при работе над вакциной... У них многолетняя история кражи американской интеллектуальной собственности и подрыва американских технологий, и я не удивлюсь, если они сделают это с вакцинами", – пояснил советник Белого дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США дали пугающий прогноз на пандемию COVID-19.

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