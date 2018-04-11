В США спрогнозировали силу возможного удара по Сирии

Если президент США Дональд Трамп все же использует силовой вариант в Сирии, то Вашингтон будет вынужден нанести более мощный удар, чем год назад.

Такое мнение высказал эксперт Центра новой американской безопасности Николас Герас, передает "РИА Новости".

По его словам, прошлогодние ракетные удары США по авиабазе Шайрат не достигли своей цели — самолеты сирийской армии продолжили вылеты с аэродрома спустя несколько часов после атаки.

Кроме того, как утверждает Герас, "запасы химоружия" Дамаска остались нетронутыми, и правительственные силы продолжили его использование.

"Чтобы нанести Башару Асаду ощутимый урон и подать достаточный в представлении Трампа сигнал, США придется атаковать больше целей. Таким образом, чтобы военные возможности сирийской армии были подорваны", — подчеркнул эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", президент США Дональд Трамп пообещал подготовить ответ на химическую атаку в Сирии в течение 48 часов.