В США спрогнозировали победу Байдена на выборах с отрывом в 10 млн голосов

Профессор политологии техасского Университета A&M Джордж Эдвардс считает, что действующий президент США Дональд Трамп проиграет предстоящие выборы в стране.

Об этом он во вторник, 27 октября, сообщил российскому агентству ТАСС. По его словам, разрыв между основными претендентами на пост главы государства может достигнуть 10 миллионов голосов.

"Осталось очень мало избирателей, которые еще не определились, за кого им отдать свой голос. Они, вероятно, поддержат Джо Байдена", – заявил профессор.

Политолог допустил, что Трамп не сможет и приблизиться к тому, чтобы заполучить большинство голосов американцев.

"Он может победить только благодаря коллегии выборщиков, путем непредсказуемого распределения голосов, как у него это получилось в 2016 году", – добавил Эдвардс.

Напомним, выборы президента в США состоятся во вторник, 3 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, победа на президентских выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена якобы более выгодна для Украины, чем переизбрание представителя республиканцев Дональда Трампа. Такое мнение выразил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.