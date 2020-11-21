В США спрогнозировали еще 100 тыс. смертей от COVID-19 в ближайшие два месяца

В США только до инаугурации президента, которая назначена на 20 января, от осложнений нового коронавируса могут умереть около 100 тыс. человек.

Таким неутешительным прогнозом поделился врач, декан факультета общественного здравоохранения Университета Брауна Ашиш Джа. Его слова цитирует CNBC.

"Как только у нас начнется весна, мы можем легко достичь 450 или даже 500 млн смертей. Все зависит от нас. Если мы будем действовать разумно, то сможем этого избежать", – заявил он.

Как известно, США давно стали лидером по количеству заражений COVID-19 – на сегодня там зарегистрировано более 12,2 млн случаев. При этом, по официальным данным, показатель смертности (CFR) от этой инфекции с 1 июля составляет 1,4%.

Если он останется неизменным, убежден доктор Джа, то уже вскоре в стране будут наблюдать до 2,5 тыс. летальных случаев в сутки.

"Заполненность больниц приводит к более высоким показателям летальности. Ужасное количество смертей, которое мы видим сейчас, будет значительно увеличиваться в течение недель и, к сожалению, даже в ближайшие месяцы", – пояснил он.

При этом врач подчеркнул, что ситуацию все же можно изменить. По его мнению, этому поможет скорейшее утверждение вакцины.

"Мы можем облегчить получение вакцины, мы можем спасти много жизней и предотвратить перегрузку многих больниц", – выразил убеждение Ашиш Джа.

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