В США спрогнозировали до 400 тысяч смертей от COVID-19 до зимы

В США до зимы 2020-2021 года количество летальных случаев от коронавируса может достичь 400 тысяч человек.

Такое опасение выразил главный эксперт американского правительства по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, передает CNN.

По словам доктора, такой прогноз вероятен, если жители США не будут соблюдать противоэпидемиологические рекомендации. В частности, он призвал американцев носить маски, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и больше находиться на свежем воздухе.

Всего с начала пандемии в США заразились коронавирусом более 7,5 млн человек, из которых почти 211 тысяч скончались, а еще 2,9 млн вылечились.

Как писал OBOZREVATEL, в мире от коронавируса скончались более 36 миллионов человек состоянием на 7 октября. При этом болезнь побороли более 27,1 млн пациентов.