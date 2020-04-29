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29 апреля • обновлено в 22:26
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В США создали революционную "подводную" маску для защиты от COVID-19

1.3т
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В США модифицировали маску для подводного плаванья в защитную для использования медиками при контакте с больными на COVID-19.

Маска создана с помощью 3D-принтера, и полностью адаптирована для работы медработниками, сообщает DailyMail.

Pneumask сочетает в себе модифицированную маску для снорклинга с вентиляционным отверстием и фильтром медицинского назначения, чтобы помочь медицинским работникам дышать безопасным фильтрованным воздухом при лечении пациентов с COVID-19.

Маску для подводного плаванья превратили в защитную

Маску для подводного плаванья превратили в защитную

DailyMail

С Bluetooth и микрофоном: в США создали революционную "подводную" маску для защиты от COVID-19

DailyMail

Маски также оснащены небольшим микрофоном и динамиком, которые усиливают голос медработника, чтобы их было легче понять. Он также может подключаться к внешним динамикам через соединение Bluetooth.

Производство одной маски обходится в 40 долларов. На данный момент около 1500 масок были бесплатно розданы в больницы Алабамы, Флориды, Калифорнии, Иллинойса и Нью-Йорка. В ближайшие недели планируется поставить еще 7000. Долгосрочная цель состоит в том, чтобы создать 50 000 масок.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, выбрасывать использованные маски и перчатки не стоит, потому что это может быть опасно для окружающих и засоряет окружающую среду.

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Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
болезнь
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