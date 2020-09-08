В США создали огромный портрет Трампа из 2020 'железных пенисов'. Фото

В США скульптор Стефан Манка создал огромный портрет американского президента Дональда Трампа из 2020 фаллоимитаторов.

Деньги на создание огромной скульптуры собирают на сайте Kickstarter. Отмечается, что для полномасштабной картины нужно 75 тысяч долларов. Сейчас собрано чуть больше 10 тысяч.

"Поддержите создание портрета Трампа из 2020 металлических фаллоимитаторов. Мы собираем средства, чтобы превратить временную студийную инсталляцию в постоянную скульптуру, предназначенную для публичной экскурсии по пути к выборам", – говорится в сообщении.

Портрет Трампа из 2020 фаллоимитаторов Kickstarter

звестно, что размер огромного портрета – 3,6 метра в длину и 6 – в высоту, а весит он почти 2 тонны. После завершения работы – портрет Трампа из фаллоимитаторов будет около 5 метров в длину и 8 в высоту.

После того, как скульптура будет завершена Манка намерен проехаться с ней туром по США. Маршрут будет пролегать вслед за кортежем Трампа. После чего портрет главы Белого дома хотят установить на границе Штатов и Мексики.

Огромный портрет Дональда Трампа Kickstarter

Металлические фаллоимитаторы Kickstarter

Как сообщал OBOZREVATEL, в США установили статуи Дональда Трампа в обнаженном виде.

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