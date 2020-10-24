В США создали маску, убивающую коронавирус. Фото

Сотрудники Массачусетского технологического института создали маску, способную убить коронавирус, когда человек делает вдох.

Пока есть лишь прототип устройства, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

У маски есть медная сетка, которая нагревается до 90 градусов по Цельсию (считается, что такая температура убивает частицы вируса). Покрыта она изоляционным неопреном, защищающим человека от ожогов.

По словам инженера-химика Майкла Страно, устройство не блокирует вирус, а пропускает его, замедляет и делает неактивным.

Стоить такая маска будет дороже, чем все другие средства защиты. При этом она может понадобиться людям, которые находятся в местах с высоким риском заражения, например, в больнице. Пользоваться ею можно много раз и без стерилизации.

Прототипы пока проходят тестирование, но создатели уже подали заявку на патент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Института медицины при Токийском университете провели исследование и выяснили, что обычные защитные маски препятствуют распространению коронавируса не более, чем на 80%.