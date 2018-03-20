В США сообщили о захвате власти в России

В России ФСБ окончательно захватила власть.

"Если изначально акции власти делились 50 на 50 между олигархами и ФСБ, то к очередному президентскому сроку, 2004 году, большая часть акций оказалась в руках ФСБ. Сегодня ФСБ обладает 100% акций, а бывшие олигархи реально потеряли какое-либо влияние на политику и превратились просто в богатых граждан, благодарных Владимиру Путину за то, что он не отнял у них свободу и деньги" - об этом в интервью "Обозревателю" рассказал американский историк Юрий Фельштинский.

По его словам, Путин избавляется не только от оппозиционных политиков, но и от вероятных конкурентов по линии ФСБ.

"В частности, в преддверии выборов были (тоже заблаговременно) отправлены в отставку два высокопоставленных генерала ФСБ, претендовавших на политическую власть в России: Сергей Иванов и Виктор Иванов", - подытожил Фельштинский.

Как сообщал "Обозреватель", по предварительным подсчетам, Владимир Путин выигрывает выборы президента в России с абсолютным рекордом.