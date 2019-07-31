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В США сообщили о смерти сына бен Ладена

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Американские СМИ сообщили о том, что сын и возможный преемник главаря террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена 30-летний Хамза мертв.

Сообщение о смерти распространил в среду, 31 июля, телеканал NBC, который получил информацию от трех источников в правительстве США.

При этом, никакие подробности раскрыты не были. В частности, осталась неизвестной причина смерти бен Ладена-младшего и причастность к этому США.

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Хамза бен Ладен

Хамза бен Ладен

АР

Примечательно, что американский президент Дональд Трамп на вопрос, мертв ли Хамза, ответил "Я не хочу это комментировать".

Предполагается, что Хамза бен Ладен родился в 1989 году. Когда Усаму бен Ладена ликвидировал американский спецназ в 2011 году во время рейда на его имение в пакистанском Абботтабаде, сына рядом с ним не было.

Местонахождение Хамзы оставалось загадкой, однако выяснилось, что отец готовил его стать следующим лидером группировки. Последнее публичное обращение бен Ладена-младшего появилось на ресурсах "Аль-Каиды" в 2018 году.

Усама бен Ладен

Усама бен Ладен

Корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году сын бен Ладена пообещал кровавую месть за смерть отца.

В марте 2019 года Госдеп США назначил вознаграждение в сумме 1 миллиона долларов за информацию, которая поможет найти Хамзу бен Ладена.

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Персона
Усама бен Ладен
Место
США
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