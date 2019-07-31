В США сообщили о смерти сына бен Ладена

Американские СМИ сообщили о том, что сын и возможный преемник главаря террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена 30-летний Хамза мертв.
Сообщение о смерти распространил в среду, 31 июля, телеканал NBC, который получил информацию от трех источников в правительстве США.
При этом, никакие подробности раскрыты не были. В частности, осталась неизвестной причина смерти бен Ладена-младшего и причастность к этому США.
Хамза бен Ладен
АР
Примечательно, что американский президент Дональд Трамп на вопрос, мертв ли Хамза, ответил "Я не хочу это комментировать".
Предполагается, что Хамза бен Ладен родился в 1989 году. Когда Усаму бен Ладена ликвидировал американский спецназ в 2011 году во время рейда на его имение в пакистанском Абботтабаде, сына рядом с ним не было.
Местонахождение Хамзы оставалось загадкой, однако выяснилось, что отец готовил его стать следующим лидером группировки. Последнее публичное обращение бен Ладена-младшего появилось на ресурсах "Аль-Каиды" в 2018 году.
Усама бен Ладен
Корреспондент
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году сын бен Ладена пообещал кровавую месть за смерть отца.
В марте 2019 года Госдеп США назначил вознаграждение в сумме 1 миллиона долларов за информацию, которая поможет найти Хамзу бен Ладена.
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