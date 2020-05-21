В США сообщили, что Трамп выходит из международного договора по открытому небу из-за нарушений РФ

США уведомили международных партнеров о выходе из Договора по открытому небу, который был подписан в 1992 году.

Как сообщает Associated Press, Штаты выходят из договора, потому что Россия нарушает соглашение.

Издание пишет, что выход из договора обострит отношения Вашингтона с Москвой и "расстроит европейских союзников и некоторых членов Конгресса США".

Дональд Трамп

Газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа отмечает, что в пятницу, 22 мая, Штаты объявят России о своем выходе из Договора.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) – международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Подписан в 1992 году 23 странами-членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Позже список государств был расширен до 34 членов. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия, но страны НАТО не наблюдают друг за другом.

Согласно этому договору, страны-подписанты брали на себя обязательство предоставления возможности совершать наблюдательные полеты над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот.

Как сообщал OBOZREVATEL, США официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.