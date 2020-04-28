В США собрали секретных ученых, чтобы остановить COVID-19

В США работает секретная группа ведущих ученых страны, финансируемая группой миллиардеров, для борьбы с коронавирусом COVID-19. В частности, они занимаются объединением самых перспективных в мире исследований пандемии.

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Как пишет Daily Mail, группу, состоящую из 12 врачей, возглавляет 33-летний Томас Кэхилл – врач, ставший венчурным капиталистом. Итоги своих исследований секретная группа планирует передать Белому дому. Финансируют проект миллиардеры Питер Тиль, Майкл Милкен, Джим Паллотта.

Кэхилл утверждает, что ему удалось собрать воедино то, что, как он надеется, будет достаточным, чтобы повлиять на политические решения на самом высоком уровне, включая Белый дом. По его словам, уже составлены планы о том, как выйти из пандемии коронавируса и победить болезнь. Ученые и спонсоры-миллиардеры проекта описывают свой план как "Манхэттенский проект" для эпохи коронавируса.

Питер Тиль и Дональд Трамп

Первоначальный Манхэттенский проект был научно-исследовательским проектом во время Второй мировой войны, который произвел первое ядерное оружие и помог разработать атомную бомбу. Его возглавляли Соединенные Штаты при поддержке Великобритании и Канады.

На этот раз план состоит в том, чтобы уничтожить вирус, объединив лучшие умы в науке, используя деньги для выдвижения новых "неортодоксальных" идей.

Среди 12 докторов есть химические биологи, иммунобиолог, нейробиолог, хронобиолог, онколог, гастроэнтеролог, эпидемиолог и ученый-ядерщик.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские медики предупредили о второй волне коронавируса, которая поразит США уже следующей зимой. Она будет намного сильнее той, с которой страна борется сейчас.