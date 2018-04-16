В США сказали, как Кремль будет мстить за Сирию

Россия боится оказаться в состоянии прямого конфликта с США, поэтому будет избегать прямого столкновения с американцами в Сирии.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил американский политолог украинского происхождения Юджин Чаусовский - старший аналитик по тематике постсоветского пространства в частной разведывательно-аналитической компании США Stratfor.

"Уже были определенные дискуссии и угрозы со стороны России, особенно в ответ на последний удар Израиля по сирийской авиабазе – угрозы зеркальными мерами... Думаю, Россия будет очень осторожной, поскольку они не хотят оказаться в ситуации прямого конфликта с США, потому что это будет иметь непредсказуемые последствия", - сказал политолог.

Он отметил, что Россия может сбивать дроны или беспилотники, но будет действовать осторожно, избегая значительного обострения с США в Сирии.

"Они (Россия. - Ред.) не хотят ввязываться в новый горячий конфликт", - уверен Чаусовский.

Как писал "Обозреватель", ранее было озвучено несколько версий того, как отреагирует Россия на ракетный удар Запада в Сирии.