Накрыли торнадо и снег: в США мощный шторм убил 8 человек. Жуткие фото последствий

В восточной части США бушует сильный шторм, который сопровождается грозами, шквальным ветром, дождем или снегом. По некоторым регионам прошлись торнадо.

В результате непогоды погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает ABC News (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Как передает CNN, трое погибших – из штата Луизиана. Они умерли в ночь с пятницы на субботу из-за разрушения домов и падения деревьев под сильным ветром.

Еще трое жертв снежного шторма из штата Алабама, сообщило местное отделение Национальной метеорологической службы в Twitter. Один человек погиб в Техасе.

Последствия непогоды в Луизиане nbcnews.com

В Чикаго тем временем за снегопадов и ветра были задержаны или отменены сотни авиарейсов.

Предварительно, более 250 тысяч домов и предприятий в Техасе, Луизиане, Арканзасе, Миссисипи, Теннесси и Кентукки оставались без электроснабжения минимум на несколько часов.

Согласно прогнозам, непогода охватит преимущественно юго-восток, средний запад, а в начале следующей недели – северо-восток.

Последствия непогоды АР

Severe thunderstorms, including tornadoes, remain possible through tonight over portions of the South and northward into parts of the Ohio Valley and Mid Atlantic. pic.twitter.com/bb3rP3wy7H — National Weather Service (@NWS) January 11, 2020

TRAGEDY NEXT DOOR: An elderly couple in Bossier Parish, Louisiana, died when the storm demolished their mobile home.https://t.co/ARn8GtLYur pic.twitter.com/w8VNoMPBkQ — KETK NEWS (@KETK) January 11, 2020

AFTERMATH: A portion of the roof of a school in Louisiana is peeled back after deadly storms battered the region. https://t.co/itvZbewSD7 | pic.twitter.com/Ae3Pl3Hyj9 — Devetta (@NewsGodess) January 11, 2020

