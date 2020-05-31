В США шериф перешел на сторону протестующих и стал героем. Видео

В городе Флинт (штат Мичиган, США), где продолжаются массовые протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, шериф округа Дженеси Крис Суонсон в знак мира присоединился к маршу протестующих.

Как сообщает местное издание Mlive, 31 мая на улицы вышли несколько сотен человек, которые направились к департаменту полиции. Там демонстранты встретились с правоохранителями в защитном снаряжении, готовым к беспорядкам.

Затем к жителям вышел Суонсон, чтобы пообщаться. В знак мира он снял снаряжение и положил на землю дубинку, а затем спросил, что он может сделать для протестующих. Те ответили: "Пройдись с нами". Суонсон согласился и присоединился к маршу. В итоге протест закончился мирно.

MLive.com

"Когда мы видим несправедливость, то противопоставляем полицию и народ. Но всё, что нам нужно сделать – поговорить с ними, а теперь мы идём вместе с ними. Как полицейские и часть сообщества, мы осуждаем то, что произошло. Тот парень (офицер Дерек Шовен, подозреваемый в убийстве Флойда – Ред.) – не один из нас", – сказал Суонсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, гибель 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвала массовые беспорядки после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров прижал коленом ему шею. Задержанный говорил, что не может дышать, однако это не остановило полицейского. Флойд скончался в больнице 25 мая.

В некоторых штатах пришлось вводить специальное положение из-за столкновений протестующих с полицией.