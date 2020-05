В США шериф перешел на сторону протестующих и стал героем. Видео

В городе Флинт (штат Мичиган, США), где продолжаются массовые протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, шериф округа Дженеси Крис Суонсон в знак мира присоединился к маршу протестующих.

Как сообщает местное издание Mlive, 31 мая на улицы вышли несколько сотен человек, которые направились к департаменту полиции. Там демонстранты встретились с правоохранителями в защитном снаряжении, готовым к беспорядкам.

Затем к жителям вышел Суонсон, чтобы пообщаться. В знак мира он снял снаряжение и положил на землю дубинку, а затем спросил, что он может сделать для протестующих. Те ответили: "Пройдись с нами". Суонсон согласился и присоединился к маршу. В итоге протест закончился мирно.

"Когда мы видим несправедливость, то противопоставляем полицию и народ. Но всё, что нам нужно сделать – поговорить с ними, а теперь мы идём вместе с ними. Как полицейские и часть сообщества, мы осуждаем то, что произошло. Тот парень (офицер Дерек Шовен, подозреваемый в убийстве Флойда – Ред.) – не один из нас", – сказал Суонсон.

Genesee County Sheriff (Flint, Michigan) Chris Swanson put down his helmet and baton and asked protesters how he could help.



The protesters chanted "walk with us" so the Sheriff joined — and walked alongside the protesters in solidarity.



Leadership.🌎❤️ pic.twitter.com/Vs3941C2o8