В США шериф перешел на сторону протестующих и стал героем. Видео

В городе Флинт (штат Мичиган, США), где продолжаются массовые протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, шериф округа Дженеси Крис Суонсон в знак мира присоединился к маршу протестующих.
Как сообщает местное издание Mlive, 31 мая на улицы вышли несколько сотен человек, которые направились к департаменту полиции. Там демонстранты встретились с правоохранителями в защитном снаряжении, готовым к беспорядкам.
Затем к жителям вышел Суонсон, чтобы пообщаться. В знак мира он снял снаряжение и положил на землю дубинку, а затем спросил, что он может сделать для протестующих. Те ответили: "Пройдись с нами". Суонсон согласился и присоединился к маршу. В итоге протест закончился мирно.
MLive.com
"Когда мы видим несправедливость, то противопоставляем полицию и народ. Но всё, что нам нужно сделать – поговорить с ними, а теперь мы идём вместе с ними. Как полицейские и часть сообщества, мы осуждаем то, что произошло. Тот парень (офицер Дерек Шовен, подозреваемый в убийстве Флойда – Ред.) – не один из нас", – сказал Суонсон.
Genesee County Sheriff (Flint, Michigan) Chris Swanson put down his helmet and baton and asked protesters how he could help.— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) May 31, 2020
The protesters chanted "walk with us" so the Sheriff joined — and walked alongside the protesters in solidarity.
Leadership.🌎❤️ pic.twitter.com/Vs3941C2o8
Amazing scene unfolding in Flint, Twp, Michigan. Genesee County Sheriff Chris Swanson has joined protesters in a peaceful march. Read More: https://t.co/4ioyUnymNv @MichStatePolice @GovWhitmer pic.twitter.com/nMCVuXQ0TZ— Mid-Michigan NOW (@midmichigannow) May 31, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, гибель 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвала массовые беспорядки после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров прижал коленом ему шею. Задержанный говорил, что не может дышать, однако это не остановило полицейского. Флойд скончался в больнице 25 мая.
В некоторых штатах пришлось вводить специальное положение из-за столкновений протестующих с полицией.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими" на OBOZREVATEL.