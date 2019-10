В США самолет рухнул на жилые дома: фото и видео страшного ЧП

Во вторник, 29 октября, в городе Колониа (штат Нью-Джерси, США) на жилой дом упал самолет Cessna 414, в результате чего пожаром охватило еще несколько зданий.

Инцидент произошел около 11 утра. Об этом сообщают CBS News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В доме, который протаранили, проживала семья с маленьким ребенком, однако в момент падения их не было дома. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

В США самолет рухнул на жилые дома Twitter NorthJersey FireNews

Отмечается, что на борту самолета находился пилот. Он направлялся в аэропорт города Линден. О состоянии мужчины информации нет.

Как стало известно, огонь перекинулся еще на два здания, помимо разрушенного дома. К тушению пожара привлекли 200 спасателей.

В США самолет рухнул на жилые дома Twitter CBS New York

В США самолет рухнул на жилые дома Скриншот из видео

WATCH: Security camera footage shows a small plane plunging into a Colonia, N.J. neighborhood on Tuesday, causing at least three homes to catch fire; no one on the ground was injured, officials say https://t.co/DeB8re1OjG pic.twitter.com/vcoNWG1Iby — CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 29, 2019

Colonia section of woodbridge twp 2nd alarm...80 Berkley Ave...plane crash into home...2 structures involved in fire — NorthJersey FireNews (@NJFires) October 29, 2019

WATCH: At least three homes are on fire after a small plane crashed into a house in Colonia, N.J., Tuesday morning; no one was in the home that was directly hit, an official says. The pilot, whose status is unknown, was the only person aboard the aircraft. https://t.co/di4xcwIEgX pic.twitter.com/JzBKHWGbWZ — CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 29, 2019

DEVELOPING: A Cessna 414 plane has crashed in Colonia, New Jersey, engulfing two homes in flames; no one was injured on the ground, but the conditions of the pilot and possible passengers is not yet known. https://t.co/cIf1GFELVg pic.twitter.com/l1A9GMvfrj — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 29, 2019

Mayor Jon McCormac says nobody has gotten close enough to the plane but, “Miracles can happen...” #BREAKING #COLONIA pic.twitter.com/bCXlJgafpW — Alex Lombardo (@AlexPLombardo) October 29, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в американском штате Коннектикут разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17.

