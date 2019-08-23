В США самолет попал в жуткое ЧП: есть пострадавшие. Фото и видео

В аэропорту Гонолулу (Гавайские острова, США) самолет авиакомпании Hawaiian Airlines рейсом из Окленда (Калифорния) попал в ЧП. Он был вынужден совершить аварийную посадку из-за того, что салон и грузовой отсек заполнил дым.
Как написало издание Hawaii News Now, пятерых взрослых и двух детей госпитализировали. А Hawaiian Airlines сообщила, что дым вызвала проблема в двигателе самолета (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Там произошел сбой, который привел к утечке масла на горячие части и системы наддува кондиционера. Именно это вызвало задымление в салоне.
В США самолет попал в жуткое ЧП
Hawaii News Now
По словам пассажира, салон внезапно наполнился дымом перед подходом к Гонолулу. Некоторые отметили, что он постепенно густел. Но спасатели уже ждали самолет, когда тот прибыл.
На борту находились 184 пассажира и семь членов экипажа. Рейс приземлился примерно через 20 минут после того, как капитан объявил чрезвычайную ситуацию и уведомил персонал аэропорта о возможном пожаре. Все пассажиры смогли выйти из самолета примерно за 30 секунд.
В США самолет попал в жуткое ЧП
Hawaii News Now
Салон заполнил дым
Hawaii News Now
Пятерых взрослых и двух детей госпитализировали
Hawaii News Now
Как сообщал OBOZREVATEL:
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