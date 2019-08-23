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В США самолет попал в жуткое ЧП: есть пострадавшие. Фото и видео

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В аэропорту Гонолулу (Гавайские острова, США) самолет авиакомпании Hawaiian Airlines рейсом из Окленда (Калифорния) попал в ЧП. Он был вынужден совершить аварийную посадку из-за того, что салон и грузовой отсек заполнил дым.

Как написало издание Hawaii News Now, пятерых взрослых и двух детей госпитализировали. А Hawaiian Airlines сообщила, что дым вызвала проблема в двигателе самолета (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Там произошел сбой, который привел к утечке масла на горячие части и системы наддува кондиционера. Именно это вызвало задымление в салоне.

В США самолет попал в жуткое ЧП

В США самолет попал в жуткое ЧП

Hawaii News Now

По словам пассажира, салон внезапно наполнился дымом перед подходом к Гонолулу. Некоторые отметили, что он постепенно густел. Но спасатели уже ждали самолет, когда тот прибыл.

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На борту находились 184 пассажира и семь членов экипажа. Рейс приземлился примерно через 20 минут после того, как капитан объявил чрезвычайную ситуацию и уведомил персонал аэропорта о возможном пожаре. Все пассажиры смогли выйти из самолета примерно за 30 секунд.

В США самолет попал в жуткое ЧП

В США самолет попал в жуткое ЧП

Hawaii News Now

Салон заполнил дым

Салон заполнил дым

Hawaii News Now

Пятерых взрослых и двух детей госпитализировали

Пятерых взрослых и двух детей госпитализировали

Hawaii News Now

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
США
Тег
самолет
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