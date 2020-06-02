В США с новой силой разгорелись протесты: открыли огонь по полицейским. Видео

В Сент-Луисе (штат Миссури, США) во время беспорядков из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда четыре офицера полиции получили огнестрельные ранения.

Как сообщает CNN, пострадавших госпитализировали. Инцидент произошел вечером 1 июня (чтобы посмотреть видео перестрелки, доскролльте до конца).

"Сегодня вечером у нас было четыре офицера, пораженных выстрелами. Все были доставлены в районную больницу. Все в сознании и дышат. Считается, что их травмы не опасны для жизни", – заявили в полиции.

На этой неделе протесты прошли во многих городах штата. В Канзас-Сити они побудили мэра ввести комендантский час и запросить помощь у Национальной гвардии Миссури.

Напомним, в США не утихли беспорядки из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими. Волнения охватили более 200 городов. Протесты вспыхнули после того, как видео ареста погибшего появилось в сети. В некоторых штатах пришлось вводить специальное положение из-за столкновений протестующих с полицией. Во время ЧП погибло уже два человека.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент США Дональд Трамп распорядился развернуть военные подразделения в Вашингтоне, чтобы прекратить беспорядки из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими.

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