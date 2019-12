В США рванул авиаконцерн: 14 пострадавших. Фото и видео

В пятницу, 27 декабря, на авиастроительном заводе Beechcraft в городе Уичито в штате Канзас (США) произошел масштабный взрыв, в результате чего пострадали 14 человек.

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает телекомпания CNN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел на заводе №3 авиаконцерна, занимающегося созданием как гражданских, так и военных одно– и двухмоторных самолетов. При этом работы на нем были приостановлены на время праздников.

На место инцидента прибыли спасатели и сотрудники полиции. О состоянии пострадавших информации нет.

Orr Nissan of Wichita captured this video from their cameras of the #Beechcraft explosion pic.twitter.com/N2GBN6TARi

Explosion at Textron(Beechcraft) #WICHITA #Kansas #USA ...

Webb is blocked southbound at Central...

A spokesperson for Wesley Medical Center says the hospital is on Mass Casualty Status... pic.twitter.com/6WhsvJGJpr