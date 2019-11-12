В США родился котенок-мутант с двумя носами и четырьмя глазами: видео

В США родился котенок с одной головой, двумя ртами, двумя носами и четырьмя глазами из-за генетического отклонения.

Мутация, называемая дипрозопией, связана с аномальной активностью гена, который отвечает за ширину морды животного, передает Inside Edition.

Ветеринар из американского штата Калифорния Ральф Тран приютил животное, когда тому было всего несколько недель. Он кормил его через катетер и шприц, пока котенок не научился есть самостоятельно. "Ухаживать за Дуо было одновременно интересно и сложно", — признался врач.

В США родился котенок-мутант скриншот видео

В четыре месяца котенок сделал существенный прогресс: научился есть двумя ртами. "Она бежит к своей миске со всех ног и мурлычет, пока ест", — рассказывает Тран.

По мнению врачей, Дуо придется перенести операцию на двух средних глазах. Кроме того, она гораздо меньше котят ее возраста.

"Может у нее и есть отклонения, и ей приходится сталкиваться с трудностями, но она любит жить и играть. Она радуется всему, что ей показываешь", — подытожил Тран.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Аргентине родился теленок с "лицом человека". Такая генетическая мутация, вероятно, была вызвана загрязнением окружающей среды.

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