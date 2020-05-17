В США решили помочь России в борьбе с коронавирусом COVID-19.

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Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Washington Examiner. По его словам, Россия и США могут успешно работать вместе, несмотря на сохраняющиеся противоречия.

Майк Помпео

"Мы рады, что можем попытаться помочь им побороть этот вирус. Когда президент (Дональд Трамп - ред.) говорил по телефону с президентом Путиным, примерно неделю назад, может быть, немного больше, президент принял решение оказать им серьезную помощь. Некоторое оборудование для тестирования, а также ИВЛ. Это оборудование уже в пути", – сказал Помпео.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в китайском городе Ухань, который считается эпицентром распространения коронавируса, зафиксировали 28 новых случаев заражения COVID-19.

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