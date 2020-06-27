В США рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки

В США за последние сутки зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии.

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Согласно данным онлайн онлайн-счетчика worldometers, 26 июня COVID-19 диагностировали у 47 341 человека. Скончались за сутки 663 пациента.

Всего в США COVID-19 заразились более 2,5 млн человек, выздоровели – свыше 1 млн, летальных случаев – 127,6 тыс.

Антирейтинг стран по COVID-19

Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на субботу, 27 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 9,9 млн. За предыдущие сутки было выявлено 194 тыс. новых инфицированных – на 15 тыс. больше, чем за день до этого.