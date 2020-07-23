В США разыскивают двух украинских хакеров: обещают награду в $1 млн

Государственный департамент США предложил один миллион долларов вознаграждения за информацию, которая поможет арестовать двух граждан Украины, разыскиваемых по киберпреступности.

Об этом говорится в заявлении для прессы госсекретаря США Майка Помпео, обнародованном в среду, 22 июля, на странице посольства США в Украине в соцсети Facebook.

"Сегодня Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере до одного миллиона долларов (за каждого разыскиваемого) за информацию, которая поможет арестовать и/или осудить граждан Украины Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко за их участие в транснациональной организованной преступности, в частности в киберпреступлениях", – сказано в заявлении.

Согласно расследованию Секретной службы США, Радченко и Еременко обвиняются по 16 пунктам, связанных с мошенничеством. В обвинительном заключении утверждается, что они взломали систему электронного сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и украли тысячи конфиденциальных файлов, которые затем были незаконно проданы.

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