В США разрешили массовое использование вакцины Moderna

Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило массовое использование вакцины от коронавируса (COVID-19) компании Moderna.

Как пишет The Financial Times, FDA подтвердило высокую эффективность этой вакцины.

Таким образом, в США официально разрешены две вакцины – от Pfizer и BioNTech и от Moderna.

"FDA сделало еще один важный шаг в борьбе с глобальным пандемией, которая ежедневно вызывает огромное количество госпитализаций и смертей в США", – отметило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL 11 декабря вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрили для экстренного использования в США.

Добровольцы, испытавшие на себе вакцину против COVID-19 от Pfizer&BioNTech и Moderna, рассказали о самочувствии.

В ходе исследования стало известно, что вакцина Moderna может обеспечить иммунитет минимум на три месяца.

Между тем Moderna пришлось отказаться от почти изготовленных 400 000 доз вакцины против коронавируса. Причиной стала проблема с фильтрацией, которая поставила под угрозу продукт на заключительных этапах его производства.