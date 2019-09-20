В США разработан план уничтожения России: есть первая цель

У США есть план по прорыву противовоздушной обороны Калининграда, который будет использован в случае необходимости.

Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харриган, передает Breaking Defense. Он добавил, что Пентагон готов своевременно ответить на российскую угрозу.

"Мы отрабатываем эту схему. Все время продумываем эти планы и, если когда-нибудь понадобится, будем готовы их осуществить", – отметил он.

Подробности плана Харриган раскрывать не стал, но вероятно в ответ на агрессию России США используют всестороннее наступление. Оно включает в себя удар с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Министерство иностранных дел России назвало угрозой слова Харригана.

"Во-первых, мы считаем это угрозой, а во-вторых, квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные", – заявила представитель МИД Мария Захарова.

США спланировали разгром России breakingdefense.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НАТО забили тревогу из-за России. Разрыв между США и РФ значительно сократился.

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