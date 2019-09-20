Главная Новости
20 сентября • обновлено в 13:02
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В США разработан план уничтожения России: есть первая цель

2.2т Читать материал на украинском

У США есть план по прорыву противовоздушной обороны Калининграда, который будет использован в случае необходимости.

Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харриган, передает Breaking Defense. Он добавил, что Пентагон готов своевременно ответить на российскую угрозу.

Новости
Снесет с поверхности океана: в России предложили "уронить" ракету на фрегат США

"Мы отрабатываем эту схему. Все время продумываем эти планы и, если когда-нибудь понадобится, будем готовы их осуществить", – отметил он.

Подробности плана Харриган раскрывать не стал, но вероятно в ответ на агрессию России США используют всестороннее наступление. Оно включает в себя удар с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Министерство иностранных дел России назвало угрозой слова Харригана.

"Во-первых, мы считаем это угрозой, а во-вторых, квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные", – заявила представитель МИД Мария Захарова.

США спланировали разгром России

США спланировали разгром России

breakingdefense.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НАТО забили тревогу из-за России. Разрыв между США и РФ значительно сократился.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
2
6
Смешно
12
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
пустословная риторика. с другой стороны что то делать этому вояке надо))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
70rus xxx
70rus xxx
Мечты,мечты....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Исаев Максим
Исаев Максим
Пожалуйста, не говорите ему, что столица России не в Калининграде!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel