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15 марта • обновлено в 22:04
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В США разработали тест на коронавирус, который работает в 10 раз быстрее

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Новый тест на коронавирус COVID-19, разработанный в США, работает в 10 раз быстрее существующих.

Новая система уже была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), передает Bloomberg.

"Мы безусловно увеличиваем скорость в 10 раз", – сказал в интервью Томас Шинекер, глава диагностического подразделения Roche Holding AG, где был создан тест.

Ожидается, что ускоренное выявление инфицированных поможет уменьшить распространение COVID-19.

Как отмечается, система 8800 способна протестировать до 4128 пациентов в день, а версия 6800 – до 1440 пациентов.

Тест на данное время доступен не только в США, но и в Европе и странах, принимающих маркировку СЕ для медицинских устройств.

COVID-19: в США разработали новый тест

COVID-19: в США разработали новый тест

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Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киеве частная клиника Eurolab заявила, что имеет в наличии экспресс-тесты для выявления коронавируса COVID-19. Они оказались очень дорогими – по 16 тысяч гривен, – что крайне возмутило украинцев.

О том, какие из тестов есть в наличии в нашей стране и как они работают, ранее рассказал исполняющий обязанности председателя Центра общественного здоровья при Минздраве Игорь Кузин.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Здоровье Коронавирус
Место
США
Теги
инфекция болезнь
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так этот штатовский тест определяет антитела или именно вирусы? Без этого ответа текст выглядит как обычная реклама.
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