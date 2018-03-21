В США разоблачили разрушительный план Путина

Россия не пытается догнать и перегнать США, а намеревается их разрушить.

"Владимир Путин пытается достичь паритета с Соединенными Штатами. Но догнать США (как и Евросоюз) Россия не может, так как в конце концов все, что РФ делает, это продает миру сырье. Этого не достаточно для того, чтобы быть великой державой в буквальном смысле этого слова", - об этом в интервью "Обозревателю" рассказал американский историк Юрий Фельштинский.

По его словам, Советский Союз в свое время пробовал догнать и перегнать Соединенные Штаты. В результате – надорвался и рухнул.

"Путин извлек из этого крушения СССР важный урок. Он не пытается догнать США экономически, и даже в военном отношении это Путину не удается. Вместо этого он пытается разрушить США и Евросоюз, опустив их до уровня России. Разрушать – не строить", - подытожил Фельштинский.

Как сообщал "Обозреватель", по предварительным подсчетам, Владимир Путин выигрывает выборы президента в России с абсолютным рекордом.