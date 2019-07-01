В США разбился самолет: все пассажиры погибли

В США, в Далласе в штате Техас, потерпел крушение небольшой двухмоторный самолет.

В результате погибли 10 человек, сообщает Associated Press. По его данным, самолет Beechcraft BE-350 King Air во время взлета врезался в ангар на территории муниципального аэропорта Эддисон и загорелся. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Для расследования инцидента уже прибыли представители Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

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Национальный совет по безопасности на транспорте также принял решение направить своих специалистов для проведения расследования.

Скриншот с видео

AP

JUST IN | Ten people were killed in a plane crash Sunday near Dallas, Texas. https://t.co/82aMCZ2TlN



Video by: Ian Johnson pic.twitter.com/hlkrqQOaMH — RTV6 Indianapolis (@rtv6) 30 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Амбала в Индии произошло ЧП с птицей, попавшей в один из двигателей истребителя Jaguar ВВС во время взлета, в результате чего он отказал.

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