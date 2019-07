В США разбился самолет: все пассажиры погибли

В США, в Далласе в штате Техас, потерпел крушение небольшой двухмоторный самолет.

В результате погибли 10 человек, сообщает Associated Press. По его данным, самолет Beechcraft BE-350 King Air во время взлета врезался в ангар на территории муниципального аэропорта Эддисон и загорелся. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Для расследования инцидента уже прибыли представители Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

Национальный совет по безопасности на транспорте также принял решение направить своих специалистов для проведения расследования.

JUST IN | Ten people were killed in a plane crash Sunday near Dallas, Texas. https://t.co/82aMCZ2TlN



Video by: Ian Johnson pic.twitter.com/hlkrqQOaMH