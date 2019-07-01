В США разбился самолет: все пассажиры погибли

В США, в Далласе в штате Техас, потерпел крушение небольшой двухмоторный самолет.
В результате погибли 10 человек, сообщает Associated Press. По его данным, самолет Beechcraft BE-350 King Air во время взлета врезался в ангар на территории муниципального аэропорта Эддисон и загорелся. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Для расследования инцидента уже прибыли представители Федерального авиационного управления (ФАУ) США.
Aviaciоnhr Info
Национальный совет по безопасности на транспорте также принял решение направить своих специалистов для проведения расследования.
Скриншот с видео
AP
JUST IN | Ten people were killed in a plane crash Sunday near Dallas, Texas. https://t.co/82aMCZ2TlN— RTV6 Indianapolis (@rtv6) 30 июня 2019 г.
Video by: Ian Johnson pic.twitter.com/hlkrqQOaMH
Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Амбала в Индии произошло ЧП с птицей, попавшей в один из двигателей истребителя Jaguar ВВС во время взлета, в результате чего он отказал.
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