В США разбился пассажирский самолет: все подробности

В США, в штате Техас практически сразу после взлёта потерпел крушение пассажирский самолёт.

На его борту находились 13 человек, включая экипаж, сообщают власти округа Бернет.

В результате происшествия пострадали по меньшей мере восемь человек, но никто не погиб. Все раненые были госпитализированы. Одному из пострадавших, который получил серьёзные ожоги, потребовалась эвакуация на вертолёте.

На месте крушения работают специалисты Министерства общественной безопасности штата Техас и Федерального управления гражданской авиации США. Причины крушения самолёта устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с украинским самолетом случилось ЧП в Египте.