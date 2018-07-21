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В США разбился пассажирский самолет: все подробности

3.1тЧитать новость на украинском

В США, в штате Техас практически сразу после взлёта потерпел крушение пассажирский самолёт.

На его борту находились 13 человек, включая экипаж, сообщают власти округа Бернет.

В результате происшествия пострадали по меньшей мере восемь человек, но никто не погиб. Все раненые были госпитализированы. Одному из пострадавших, который получил серьёзные ожоги, потребовалась эвакуация на вертолёте.

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На месте крушения работают специалисты Министерства общественной безопасности штата Техас и Федерального управления гражданской авиации США. Причины крушения самолёта устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с украинским самолетом случилось ЧП в Египте.

Место
США
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