В США разбился пассажирский самолет: фото и видео смертельной катастрофы

В городе Лафайте, штат Луизиана (США) в субботу, 28 декабря, потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погибли 5 человек.

Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает CNN (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Начальник пожарной охраны Лафайета Роберт Бенуа подтвердил, что это был самолет, который вмещает до восьми пассажиров. Пять человек погибли, есть один выживший", - сказано в сообщении.

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Кроме того, в больницу были доставлены три человека, находившиеся на земле во время авиакатастрофы. ЧП произошло в 9:22 по местному времени. Воздушное судно упало на авто и загорелось.

По данным Национальной службы погоды, погодные условия в региональном аэропорту Лафайет были отмечены как туманные в течение субботнего утра с видимостью 0,75 миль, что могло повлечь катастрофу.

В США разбился самолет Twitter Complex

В США разбился самолет Twitter Complex

Для выяснения обстоятельств ЧП на место прибыли представители Федерального управления гражданской авиации и Национального управления безопасности путешествий.

В США разбился самолет CNN

В США разбился самолет CNN

В США разбился самолет ABC News

В США разбился самолет US News

BREAKING: A small plane has crash landed in Lafayette, Louisiana, 2.3 miles from the airport. There are several fatalities. 2 people were transported from the scene with serious burns.

The plane landed in a post office parking lot & skidded into a field, after crashing into a car pic.twitter.com/KoQxc6Dxe4 — David Begnaud (@DavidBegnaud) December 28, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Казахстане рано утром 27 декабря упал самолет авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Из них 15 погибли.

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