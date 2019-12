В США разбился пассажирский самолет: фото и видео смертельной катастрофы

В городе Лафайте, штат Луизиана (США) в субботу, 28 декабря, потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погибли 5 человек.

Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает CNN.

"Начальник пожарной охраны Лафайета Роберт Бенуа подтвердил, что это был самолет, который вмещает до восьми пассажиров. Пять человек погибли, есть один выживший", - сказано в сообщении.

Кроме того, в больницу были доставлены три человека, находившиеся на земле во время авиакатастрофы. ЧП произошло в 9:22 по местному времени. Воздушное судно упало на авто и загорелось.

По данным Национальной службы погоды, погодные условия в региональном аэропорту Лафайет были отмечены как туманные в течение субботнего утра с видимостью 0,75 миль, что могло повлечь катастрофу.

Для выяснения обстоятельств ЧП на место прибыли представители Федерального управления гражданской авиации и Национального управления безопасности путешествий.

BREAKING: A small plane has crash landed in Lafayette, Louisiana, 2.3 miles from the airport. There are several fatalities. 2 people were transported from the scene with serious burns.

The plane landed in a post office parking lot & skidded into a field, after crashing into a car pic.twitter.com/KoQxc6Dxe4