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27 октября • обновлено в 13:31
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В США расстреляли встречу выпускников: двое погибших, 14 раненых

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В США произошла стрельба на встрече выпускников филиала Техасского университета, в результате которой погибли как минимум два человека, более 14 получили ранения.

Об этом сообщает The Washington Times. Инцидент произошел в ночном клубе города Гринвиль, где в момент стрельбы было несколько сотен людей (для того, чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Фото очевидца событий

Фото очевидца событий

twitter.com

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По словам шерифа Рэнди Микса из округа Хант, два человека погибли и по меньшей мере 14 получили ранения в результате стрельбы. В настоящее время власти ищут стрелка, заявили в полиции.

Впоследствии в Twitter появилась информация о возможной личности стрелка. Сообщается, что им оказался Сэм Хайденштейн, выпускник университета 2017 года. Хайденштейн якобы "исповедовал свою любовь к Гитлеру и презрение к чернокожим и женщинам в манифесте на 13 страниц".

"Мы думаем и молимся о жертвах, семьях и друзьях тех, кто пострадал от утренней стрельбы в Гринвилле, штат Техас", – говорится в сообщении университета, предоставленном официальным представителем Майклом Джонсоном. В заявлении говорится, что университет и полицейское управление университета работают с офисом шерифа, чтобы определить, являются ли кто-то из людей, застреленных или раненых, студентами.

Фото с места событий

Фото с места событий

twitter.com

Фото с места событий

Фото с места событий

twitter.com

Фото с места событий

Фото с места событий

twitter.com

Фото с места событий

Фото с места событий

twitter.com

Фото с места событий

Фото с места событий

twitter.com

Региональный медицинский центр Ханта сказал CNN, что они принимали пациентов, но не мог предоставить подробности о количестве или характере их травм. На данный момент официальные ведомства не предоставили дополнительной информации.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в результате стрельбы, которая произошла в баре американского штата Канзас в городе Канзас-Сити, 9 человек были ранены, из них четверо погибли на месте.

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Место
США
Тег
стрельба
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ещё один выпускник "Азовца"...
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Встретились, поговорили, постреляли. Жаль, что без гранат обошлось.
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