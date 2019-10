В США расстреляли встречу выпускников: двое погибших, 14 раненых

В США произошла стрельба на встрече выпускников филиала Техасского университета, в результате которой погибли как минимум два человека, более 14 получили ранения.

Об этом сообщает The Washington Times. Инцидент произошел в ночном клубе города Гринвиль, где в момент стрельбы было несколько сотен людей (для того, чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам шерифа Рэнди Микса из округа Хант, два человека погибли и по меньшей мере 14 получили ранения в результате стрельбы. В настоящее время власти ищут стрелка, заявили в полиции.

Scene pics from mass shooting outside Greenville, Texas. Ten people shot around midnight. Two dead. A half dozen Hunt County Sheriff’s deputies vehicles on scene. Suspect remains at large. pic.twitter.com/rWbDyo3BIv

Впоследствии в Twitter появилась информация о возможной личности стрелка. Сообщается, что им оказался Сэм Хайденштейн, выпускник университета 2017 года. Хайденштейн якобы "исповедовал свою любовь к Гитлеру и презрение к чернокожим и женщинам в манифесте на 13 страниц".

BREAKING Texas A&M shooter has been official named as Sam Hydenstein. Hydenstein was a ‘17 alum who professed his love for hitler and disdain for black people and women in a 13 page manifesto, stay tuned for updates. #Texas #Shooting #Prayforcommerce #Homecoming2019 pic.twitter.com/sS5cLBp0Oo