В США расстреляли встречу выпускников: двое погибших, 14 раненых

В США произошла стрельба на встрече выпускников филиала Техасского университета, в результате которой погибли как минимум два человека, более 14 получили ранения.

Об этом сообщает The Washington Times. Инцидент произошел в ночном клубе города Гринвиль, где в момент стрельбы было несколько сотен людей (для того, чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Фото очевидца событий twitter.com

По словам шерифа Рэнди Микса из округа Хант, два человека погибли и по меньшей мере 14 получили ранения в результате стрельбы. В настоящее время власти ищут стрелка, заявили в полиции.

Scene pics from mass shooting outside Greenville, Texas. Ten people shot around midnight. Two dead. A half dozen Hunt County Sheriff’s deputies vehicles on scene. Suspect remains at large. pic.twitter.com/rWbDyo3BIv — Jason Whitely (@JasonWhitely) October 27, 2019

Впоследствии в Twitter появилась информация о возможной личности стрелка. Сообщается, что им оказался Сэм Хайденштейн, выпускник университета 2017 года. Хайденштейн якобы "исповедовал свою любовь к Гитлеру и презрение к чернокожим и женщинам в манифесте на 13 страниц".

BREAKING Texas A&M shooter has been official named as Sam Hydenstein. Hydenstein was a ‘17 alum who professed his love for hitler and disdain for black people and women in a 13 page manifesto, stay tuned for updates. #Texas #Shooting #Prayforcommerce #Homecoming2019 pic.twitter.com/sS5cLBp0Oo — Felix Blain 🇬🇲 (@Teamtroad) October 27, 2019

"Мы думаем и молимся о жертвах, семьях и друзьях тех, кто пострадал от утренней стрельбы в Гринвилле, штат Техас", – говорится в сообщении университета, предоставленном официальным представителем Майклом Джонсоном. В заявлении говорится, что университет и полицейское управление университета работают с офисом шерифа, чтобы определить, являются ли кто-то из людей, застреленных или раненых, студентами.

Фото с места событий twitter.com

Фото с места событий twitter.com

Фото с места событий twitter.com

Фото с места событий twitter.com

Фото с места событий twitter.com

Региональный медицинский центр Ханта сказал CNN, что они принимали пациентов, но не мог предоставить подробности о количестве или характере их травм. На данный момент официальные ведомства не предоставили дополнительной информации.

davidvideosify: Mass shooting in Greenville, Texas CNN CNN Newsroom Live https://t.co/tIPAaGzzer pic.twitter.com/leFIQGIEDb — FanNewsClips (@FanNewsClips) October 27, 2019

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в результате стрельбы, которая произошла в баре американского штата Канзас в городе Канзас-Сити, 9 человек были ранены, из них четверо погибли на месте.

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