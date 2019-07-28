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В США расстреляли людей на детской площадке: 11 раненых, есть погибший

2.3т Читать материал на украинском

В США на детской площадке в Бруклине произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще 11 пострадали.

По данным CBC New York, это произошло около 22:30 по местному времени, после чего пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Согласно данным очевидцев, среди раненых оказался как минимум один ребенок. По предварительной информации, стрельбу устроил человек на уличной вечеринке в "день старожилов".

Стрельба в Бруклине

Стрельба в Бруклине

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Это случилось в районе Браунсвилльской игровой площадки, на пересечении проспектов Кристофера и Хегемана.

В США расстреляли людей на детской площадке: 11 раненых, есть погибший

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отреагировал на происшествие. "Наши сердца обращены к жертвам. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить безопасность и убрать оружие с наших улиц", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в американском штате Колорадо в STEM School Highlands Ranchдвое учеников устроили стрельбу. В результате один школьник погиб, еще восемь – получили ранения.

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Тема
Пулевая стрельба
Место
США Нью-Йорк
Теги
стрельба криминал
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Пигин Макс
Пигин Макс
Свободная страна...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Викентий Зееленфройндт, Особенно если ты негр.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Пигин Макс, можно свободно пулю словить
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