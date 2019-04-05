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В США рассказали о "темных мечтах" Путина

1.7тЧитать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин введет агрессивную политику, в тайне мечтая о мировом империализме.

Такое заявление в ходе выступления по итогам переговоров глав МИД стран - участниц НАТО в Вашингтоне сделал Госсекретарь США Майк Помпео, передает AFP.

"Владимир Путин вынашивает темные мечты об империализме. Это очевидно, исходя из истории вторжений в Грузию и на Украину, вмешательства в Сирию и Венесуэлу. Он хочет расколоть наш альянс и ослабить наше стремление поддерживать демократию", – отметил глава Госдепа США.

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Помпео поддержал и генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что Кремль диктует волю соседним странам.

"Если вы будете считать, что речь идет о провокации, то, в конце концов, согласитесь и с тем, что Россия может диктовать свою волю соседям", – подчеркнул Столтенберг.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, дипломат рассказал, как НАТО поможет Украине.

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Персоны
Владимир ПутинЙенс СтолтенбергМайк Помпео
Место
СШАВашингтон
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