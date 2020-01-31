В США рассекретили "украинскую схему" Трампа: как Зеленского втянули в скандал

Авторитетное издание The New York Times узнало, что в книге бывшего советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона идет речь о встрече в Овальном кабинете, на которой глава государства раздавал указания по "украинской схеме".

Соответствующий материал по еще не изданным мемуарам Болтона вышел в пятницу, 31 января.

Отмечается, что указанная встреча прошла в мае 2019 года. Трамп якобы попросил Болтона помочь с реализацией его планов по Украине. Тогда впервые прозвучало имя нового президента Украины Владимира Зеленского.

Болтон рассекретил схему Трампа по Украине

В Белом Доме также присутствовали исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни, личный адвокат Трампа Руди Джулиани и юрист Пэт Чиполлоне, который возглавляет защиту Трампа на судебном процессе в Сенате.

По словам Болтона, Трамп сказал ему позвонить Зеленскому, который на то момент недавно выиграл президентские выборы, чтобы убедиться, что украинский лидер согласится встретиться с Джулиани. Болтон заверил, что никогда не звонил президенту Украины по этому поводу.

Американское СМИ подчеркивает: если утверждение Болтона правдиво, то оно вносит серьезные коррективы в украинский план Трампа. Это может означать, что Зеленского втянули в скандал намного раньше, чем все думали.

Трамп в свою очередь уже опроверг правдивость новой публикации The New York Times. Он заверил, что не поручал Болтону организовать встречу для Джулиани, а описанного совещания и вовсе никогда не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокаты Трампа столкнулись с новой проблемой: его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон признался, что знал о желании Трампа заморозить помощь Украине.

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